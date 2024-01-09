Главы Польши и Украины провели разговор на фоне ситуации с блокировкой КПП на границе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что между народами этих стран не должно быть границ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне продолжающейся более двух месяцев блокировки польскими перевозчиками КПП на общей границе провел телефонный разговор со своим коллегой из Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Наша общая граница должна быть настоящей европейской границей. Границей единства. Не должно быть границ между нашими народами", - приводит пресс-служба слова Зеленского в разговоре с Дудой. По данным пресс-службы, Зеленский также отметил, что "будущее Украины и Польши - в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве".

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали акцию протеста, заблокировав три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". Периодически к акции присоединяются польские фермеры, которые перекрывают подъезды к еще одному КПП - "Медыка - Шегини". Блокируя пункты пропуска, поляки требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В этой связи водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. С начала блокады в очередях у границы умерли уже три украинских водителя.

Попытки переговоров с польской стороной на уровне профильных ведомств пока не принесли результатов. При этом в Государственной таможенной службе Украины сообщали, что в первые 10 месяцев прошлого года, то есть до блокировки КПП, порядка 61% грузов, вывезенных фурами с территории Украины, прошли через границу с Польшей.

Это не единственное противоречие в отношениях Киева и Варшавы. В сентябре 2023 года политики двух стран обменялись серией резких высказываний, переходящих в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша стала одной из стран, принявших защитные меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Украины, которая в тот момент обсуждала проект бюджета с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоял очень остро. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк тогда заявил, что Киев будет считать Варшаву близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Украина будет жестко защищать свои интересы. При этом Варшава оказывает поддержку Киеву, а недавно глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что западные страны должны предоставить Киеву ракеты большой дальности.