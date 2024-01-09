Суд в ДРК отклонил иски с требованием пересмотреть итоги президентских выборов

Победил действующий глава государства Феликс Чисекеди

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) отклонил поданные на его рассмотрение два иска с требованием аннулировать результаты голосования на состоявшихся 20 декабря президентских выборах, на которых победил действующий глава государства Феликс Чисекеди. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иски были поданы одним из 19 кандидатов на пост президента Теодором Нгоем, который получил наименьшее число голосов, и представителем общественности, отмечает Reuters. В свою очередь конголезский новостной портал Actualite передает, что истцы не смогли предоставить информацию, которая могла бы убедить судей. Другие кандидаты отвергли результаты выборов, однако отказались подавать иски в КС.

Избирательная комиссия ДРК опубликовала 31 декабря предварительные результаты выборов и объявила о победе на них Чисекеди. Он получил 73,34% голосов избирателей. Второе место занял Моиз Катумби с 18,08%. После рассмотрения КС исков избирком должен в течение трех дней объявить окончательные результаты голосования.