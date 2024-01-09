Глава Минюста ЮАР возглавит обвинение по иску против Израиля в Международном суде ООН

Рональд Ламола заявил, что "неотложной задачей является прекращение геноцида" со стороны еврейского государства

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Министр юстиции и исправительных учреждений Рональд Ламола возглавит представителей ЮАР на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге по иску против Израиля. Об этом сообщил новостной портал IOL.

"Мы полны решимости положить конец геноциду, который сейчас творится в секторе Газа, - приводит портал слова главы Минюста. - Нас больше всего воодушевляют лидеры мира, которые не притупили своего сознания и встали на правильную сторону истории, поддержав дело, направленное на защиту прав человека вне независимости от национальности или этнической принадлежности". Министру во время слушаний в Гааге будут помогать известные юристы, дипломаты и военные эксперты.

Ламола сообщил о стратегии ЮАР на открывающихся 11 января слушаниях. "Наша делегация потребует от суда ООН издать запрет, который позволит остановить геноцид, творимый Государством Израиль в секторе Газа, вопросы по существу будут рассмотрены на более позднем этапе, - сказал министр. - Неотложной задачей является прекращение геноцида".

ЮАР 29 декабря 2023 года обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и возможным нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ. Власти еврейского государства эти обвинения отвергли и обвинили ЮАР в лицемерии.