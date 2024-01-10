Пентагон сообщил, что базы США на Ближнем Востоке с октября 2023 года атаковали 127 раз

Как отметил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер, 52 нападения совершили на базы в Ираке, 75 - на базы в Сирии

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американские силы в Ираке и Сирии подверглись 127 атакам с 17 октября 2023 года. Об этом сообщил на брифинге во вторник пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

"С 4 января были совершены 9 атак. Всего произошли 127 атак", - сказал он. Райдер пояснил, что 52 нападения пришлись на американские базы в Ираке и 75 - на базы в Сирии.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".