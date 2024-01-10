Десантис назвал Китай главной угрозой для США

Претендент на пост президента Соединенных Штатов также обвинил действующего лидера страны Джо Байдена в том, что он не принимает никаких мер для того, чтобы сдержать КНР

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Претендующий на пост президента Соединенных Штатов губернатор Флориды Рон Десантис назвал Китай главной угрозой для безопасности страны.

"Угрозой номер один для этой страны с точки зрения внешней политики является Китай. [Президент США Джо] Байден не делает ничего, чтобы сдержать Китай <...>. Нам нужно больше военно-морской мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы иметь возможность сдерживать амбиции Китая", - отметил он во вторник на встрече с избирателями в штате Айова, которую транслирует телеканал Fox News.

Десантис также отметил, что Вашингтон использует деньги американских налогоплательщиков, чтобы "платить зарплаты украинским бюрократам, выплачивать пенсии вышедшим в отставку украинским государственным служащим"

Политик считает, что европейские союзники не "платят справедливую долю". "Что касается НАТО, то у вас только треть стран выполняют свои обязательства [по выплате] 2% и более от своего ВВП", - добавил он.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий президент США демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент республиканец Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.