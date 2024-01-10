Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмует город Дженин на Западном берегу реки Иордан

Израильские военнослужащие сносят магазины на улицах города и разрушают системы электроснабжения, сообщает телеканал

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует центральные районы города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, израильские военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением палестинских боевиков во время штурма центральных районов Дженина, расположенного на севере Западного берега реки Иордан.

Бульдозеры ЦАХАЛ, по данным Al Jazeera, сносят магазины на улицах города, разрушают инфраструктуру и системы электроснабжения. В ответ бойцы отрядов палестинского сопротивления "ведут огонь по израильским солдатам и военной технике".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.