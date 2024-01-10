Десантис заявил, что в Демократической партии Байдена считают сумасшедшим

Претендент на пост президента США также выразил намерение участвовать в дебатах с действующим американским лидером, чтобы "иметь возможность привлечь его к ответственности" за политику

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Некоторые члены Демократической партии считают американского лидера Джо Байдена сумасшедшим. Об этом заявил во вторник претендент на пост президента США, губернатор Флориды Рон Десантис на встрече с избирателями в штате Айова, которую транслирует телеканал Fox News.

"Я думаю, что в Демократической партии явно есть люди, которые смотрят и говорят, что он [Байден] сумасшедший. Это просто реальность", - сказал Десантис.

Он заявил, что хочет "участвовать в дебатах с Байденом, чтобы иметь возможность привлечь его к ответственности за его политику".

Демократу Байдену в ноябре исполнился 81 год. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить им.

Другой претендент на высший пост США Дональд Трамп также неоднократно смеялся над здоровьем Байдена. В частности, Трамп говорил, что Байден умирает и не сможет принять участие в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.