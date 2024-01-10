В сектор Газа 9 января прибыли более 180 грузовиков с гуманитарной помощью

Как сообщили Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, 80 из них въехали в анклав через КПП "Рафах", еще 102 - через "Керем Шалом"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Свыше 180 грузовиков с гуманитарной помощью были пропущены 9 января в сектор Газа через КПП "Рафах" и "Керем-Шалом".

Как сообщает Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), 84% досмотренного и доставленного в Газу груза составили медикаменты, питьевая вода и предметы для сооружения временных убежищ. "182 грузовика с продовольствием, водой и медикаментами были осмотрены и доставлены в сектор Газа через контрольно-пропускные пункты "Рафах" и "Керем-Шалом" в минувшие сутки", - указано в сообщении, опубликованном на странице организации в X (ранее Twitter).

Как указывает COGAT, 80 грузовиков были досмотрены на израильском контрольно-пропускном пункте "Ницана" и въехали в Газу через египетский "Рафах", еще 102 были досмотрены и доставлены в Газу через израильский "Керем-Шалом" в рамках обязательства еврейского государства пропускать по 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.