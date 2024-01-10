США призвали Израиль не допускать гибели в Газе мирного населения

Госсекретарь Соединенных Штатов попросил еврейское государство делать все возможное для избежания жертв среди гражданских лиц

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Вашингтон убежден, что Израиль должен делать все, что в его силах, чтобы не допускать гибели мирного населения сектора Газа, в том числе представителей прессы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в эфире во вторник.

Блинкену напомнили, что в результате удара израильских вооруженных сил погибла семья главы бюро телеканала Al Jazeera в Газе Ваэля ад-Дахдуха, и спросили, поднимал ли Блинкен этот вопрос на переговорах с израильских властями. Как отметила журналист, многие люди считают, что это были целенаправленные убийства.

"Не думаю, что кто-то из нас вообще может представить, через что прошел этот человек. Что касается палестинских мужчин, женщин и детей, равно как и журналистов, мы постоянно, в том числе сегодня, призывали, требовали от Израиля делать все возможное во избежание жертв среди гражданского населения", - сказал Блинкен.