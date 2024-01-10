СМИ: палестинские боевики обстреляли израильские силы на Западном берегу Иордана

По данным телеканала Al Mayadeen, израильские военные также продолжают штурм города Тулькарм

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Палестинские боевики открыли огонь по израильским силам во время попытки штурмовать лагерь беженцев Айн-Султан в городе Иерихон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, израильские военные также продолжают штурм города Тулькарм, где во вторник завязались бои с применением стрелкового оружия и взрывных устройств.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.