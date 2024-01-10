Тайвань зафиксировал приближение одного воздушного шара и восьми летательных аппаратов КНР

В ответ армия острова задействовала авиацию и корабли

ГОНКОНГ, 10 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за минувшие сутки приближение к острову одного воздушного шара КНР, восьми летательных аппаратов и пяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его данным, шар был замечен во вторник в 15:41 по местному времени (10:41 мск). Как сообщает ведомство, он пересек срединную линию Тайваньского пролива в 147 морских милях (272,3 км) к северо-западу от уезда Пиндун на юге Тайваня, находясь на высоте около 9,2 км. Шар двигался на восток и исчез около 18:58 (13:58 мск).

Кроме того, за минувшие сутки вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову восьми летательных аппаратов и пяти кораблей НОАК. Один летательный аппарат - беспилотник BZK-005 - пересек срединную линию Тайваньского пролива. Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.