Умерла мать Мелании Трамп

Ей было 78 лет

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Мать бывшей первой леди Мелании Трамп Амалия Кнавс умерла во вторник в возрасте 78 лет. Об этом сообщила ее дочь.

"С глубокой печалью сообщаю о кончине моей любимой матери Амалии. Амалия Кнавс была сильной женщиной, которая всегда вела себя грациозно, тепло и достойно. Она была полностью предана своему мужу, дочерям, внуку и зятю. Мы будем безмерно скучать по ней и продолжим чтить и любить ее наследие", - написала Трамп на своей странице в X (ранее Twitter).

Как сообщил телеканал ABC, Кнавс умерла во вторник во Флориде.