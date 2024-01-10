Представитель Тайваня в США встретился со спикером Палаты представителей

Юй Далэй поблагодарил Конгресс за поддержку и усилия по защите демократической системы острова

ГОНКОНГ, 10 января. /ТАСС/. Руководитель Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство) Юй Далэй встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Тайваня.

"9 января спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон впервые встретился с представителем Тайваня в Соединенных Штатах Юй Далэем", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Как указал Джонсон, слова которого приводятся в сообщении, "США стоят вместе с народом Тайваня". "Конгресс США стоит вместе с Тайванем, поддерживает демократию и различные принципы, которые старается продвигать Тайвань. Намерены продолжить укреплять связи между США и Тайванем", - отметил он.

В свою очередь Юй Далэй поблагодарил Конгресс за поддержку, а также за усилия по укреплению безопасности Тайваня, защите демократической системы острова и продвижению двусторонних экономических связей.

Юй Далэй был назначен руководителем Тайбэйского экономического и культурного представительства в США в конце ноября 2023 года. Он сменил на этой должности Сяо Мэйцинь, которая была главой представительства с июня 2020 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.