JPost: шесть бойцов ЦАХАЛ погибли при взрыве завода ХАМАС по производству ракет

Детонация взрывчатки произошла после того, как израильские военные из танка выстрелили по производственному комплексу, который выпускал ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Шесть военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет, используемом радикальной палестинской группировкой ХАМАС, в Эль-Бурейдже в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

По его данным, детонация взрывчатки произошла после выстрела танка ЦАХАЛ по производственному комплексу, выпускавшему ракеты. В результате взрыва, который привел к гибели шести израильских солдат, цех, имевший также подземную инфраструктуру, был уничтожен.

С учетом этих данных количество солдат, погибших с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа, достигло 185. Число погибших израильских военных с начала нового обострения палестино-израильского конфликта составило, по данным армейской пресс-службы, уже 519.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в ней. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.