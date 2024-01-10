Индия представила новый автомат собственной разработки Ugram

Оружие имеет калибр 7,62 мм и боезапас 20 патронов

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) представила новый автомат Ugram ("свирепый", "яростный"), который был создан в рекордные сроки - менее чем за 100 дней. Как сообщает телеканал NDTV, оружие было разработано входящим в DRDO Научно-исследовательским центром вооружений и компанией Dvipa Armor India, базирующейся в городе Хайдарабаде.

Автомат калибром 7,62 мм был создан с учетом оперативных потребностей вооруженных сил, военизированных правоохранительных формирований и полиции. Ugram имеет эффективную дальность стрельбы до 500 м, боезапас 20 патронов и ведет стрельбу как в автоматическом, так и в одиночном режиме.

Оружие было разработано всего за 100 дней и теперь пройдет испытания для проверки его работоспособности во время суровой зимы, сильной жары и в других экстремальных условиях. После этого будет принято решение о приеме автомата на вооружение. Цель этой программы - замена устаревшей индийской штурмовой винтовки INSAS, которая широко используется Вооруженными силами Индии, но уже не отвечает современным требованиям.