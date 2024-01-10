Австралия принимает участие в противолодочных учениях под эгидой США

В маневрах будут задействованы два военных самолета P-8A Poseidon и более 50 военнослужащих, сообщили в австралийском оборонном ведомстве

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВВС Австралии принимают участие в международных противолодочных учениях Sea Dragon, которые будут проводиться до 24 января под руководством США у берегов Гуама. Об этом сообщили в австралийском оборонном ведомстве.

В министерстве отметили, что в учениях примут участие два военных самолета P-8A Poseidon и более 50 военнослужащих ВВС Австралии, которые "будут выполнять задачи по борьбе с подводными лодками совместно с ВМС Индии, Республики Корея, США и Японии". "Военнослужащие выполнят ряд летных заданий по отслеживанию, идентификации и наведению на подводную цель для укрепления навыков совместной работы по эффективному подавлению и противодействию подводным морским судам", - сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве подчеркнули, что учения помогут армиям участвующих в них стран "укрепить оперативную совместимость и обменяться тактикой боя". "Учения Sea Dragon дают нам уникальную возможность приобрести тактический опыт ведения противолодочной борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе <…> и развивают способность ВВС Австралии охранять безопасность страны", - отметили в оборонном ведомстве.