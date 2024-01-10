"Репортеры без границ": Израиль арестовал 38 палестинских журналистов с начала войны

Еврейское государство продолжает удерживать под стражей 31 представителя СМИ Палестины, отметили в организации

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Силы безопасности Израиля арестовали в общей сложности 38 палестинских журналистов с момента начала войны с радикальным движением ХАМАС 7 октября прошлого года. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортеры без границ".

"Эта беспрецедентная волна арестов и задержаний на фоне продолжения войны в секторе Газа явно была осуществлена с преднамеренной целью заставить палестинские СМИ замолчать", - говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Израиль продолжает удерживать под стражей 31 палестинского журналиста, из них 29 были арестованы на Западном берегу, один в Газе и еще один в Восточном Иерусалиме. Они содержатся в израильских тюрьмах в большинстве случаев без уведомления о предъявлении каких-либо обвинений.

По информации общества палестинских журналистов, более 60 палестинских работников СМИ погибли в секторе Газа с момента начала Израилем боевых действий против анклава.