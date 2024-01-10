СМИ: советник Байдена обсудил с властями Катара освобождение заложников в Газе

По информации Axios, поездка Бретта Макгерка держалась в секрете

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк провел консультации с властями Катара по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По его данным, Макгерк, являющийся одним из советников президента США Джо Байдена, встретился 9 января с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе и обсудил с ним усилия по освобождению заложников. Как отмечает портал, поездка высокопоставленного американского чиновника держалась в секрете. Белый дом и посольство Катара в Вашингтоне не дали ответа на запрос Axios по встрече.

По информации портала, дискуссии по освобождению заложников возобновились на этой неделе после того, как палестинское движение ХАМАС решило их приостановить из-за убийства заместителя главы его политбюро Салеха аль-Арури.