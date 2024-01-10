Забастовка полицейских в столице Папуа - новой Гвинеи переросла в беспорядки

Сотрудники полиции, работники пенитенциарных учреждений и военнослужащие Минобороны Папуа - Новой Гвинеи объявили забастовку из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы"

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Масштабные беспорядки охватили столицу Папуа - Новой Гвинеи Порт-Морсби на фоне проходящей в стране забастовки сотрудников полиции и военнослужащих. Об этом сообщает издание Papua New Guinea Post Courier.

По его данным, забастовка сотрудников правоохранительных органов переросла в масштабные беспорядки, участники которых грабят и поджигают магазины в столице страны Порт-Морсби. Власти обратились к местным жителям с просьбой соблюдать спокойствие и по возможности не покидать свои дома.

Также сообщается, что сотрудники полиции, работники пенитенциарных учреждений и военнослужащие Минобороны Папуа - Новой Гвинеи объявили забастовку из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Как отмечает радиостанция Radio New Zealand, в акции протеста приняли участие не менее 200 полицейских и солдат, манифестация началась у здания местного парламента. Позднее премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе опубликовал заявление с призывом к спокойствию, в котором говорится, что вычеты были вызваны сбоем в государственной системе начисления заработной платы и все невыплаченные средства будут направлены сотрудникам правоохранительных органов в полном объеме.

По данным правительства Папуа - Новой Гвинеи, средняя зарплата полицейского в этой стране составляет порядка $410 - $450 в месяц. Размер новых отчислений, ставших причиной протестов сотрудников правоохранительных органов, варьировался от $51 до $160.