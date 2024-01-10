Нападавший на лидера оппозиции Южной Кореи не хотел, чтобы тот стал президентом

По информации Yonhap, ему планируют предъявить обвинения в попытке убийства

СЕУЛ, 10 января. /ТАСС/. Нападавший на лидера ведущей южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна рассказал полиции о своих мотивах: он не хотел, чтобы политик стал президентом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Подозреваемый, если вкратце, сказал, что решил убить потерпевшего, чтобы не дать ему стать президентом <...> и получить большинство на предстоящих парламентских выборах", - рассказал глава полицейского управления Пусана. Помимо этого, мужчина считал, что Ли Чжэ Мён "не получил должного наказания" по делам о коррупции из-за "промедления в судебных слушаниях".

Нападавшему планируют предъявить обвинения в попытке убийства. Он был задержан в Пусане на месте происшествия 2 января после того, как нанес ножевой удар Ли Чжэ Мёну в область шеи. Политик в среду был выписан из больницы, он продолжит лечение дома. Ли Чжэ Мён после выписки сказал, что Южная Корея должна покончить с "политикой, похожей на войну, в которой убивают и уничтожают оппонентов".

По словам подозреваемого, он спланировал нападение один. В записке, оставленной перед инцидентом, он раскритиковал политическую и экономическую ситуацию в стране. Полиция не стала раскрывать, к какой политической партии он себя относит.

Полиция ранее назвала фамилию нападавшего - Ким. По ее данным, мужчина родился в 1957 году. Злоумышленник приблизился к Ли Чжэ Мёну, притворившись его сторонником и попросив автограф.

Южнокорейская прокуратура подозревает Ли Чжэ Мёна в коррупции и злоупотреблении доверием по делам, связанным с предполагаемыми махинациями в сфере недвижимости и незаконным переводом денежных средств в КНДР. Политик был основным конкурентом действующего президента Юн Сок Ёля на выборах в 2022 году. Лидер "Тобуро" набрал 47,83% голосов, а глава государства - 48,56%.