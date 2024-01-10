В Китае заявили, что администрация Тайваня сеет панику вокруг запуска спутника КНР

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что вопросы, касающиеся острова, не относятся к области дипломатии

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. Администрация Тайваня намеренно сеет панику вокруг запуска вблизи острова китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" со спутником. Такое мнение высказала в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Какую цель преследовали в Демократической прогрессивной партии (ДПП) [Тайваня], вводя общественность в заблуждение и сея панику? Я думаю, всем понятно", - отметила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Мао Нин также подчеркнула, что вопросы, касающиеся острова Тайвань, не относятся к области дипломатии.

Китай во вторник в 15:03 по местному времени (10:03 мск) осуществил запуск космического зонда "Эйнштейн" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С", пуск состоялся с космодрома Сичан. Вооруженные силы Тайваня объявили сигнал воздушной тревоги после того, как ракета-носитель пролетела через южную часть воздушного пространства острова. Позже оборонное ведомство Тайваня также сообщило, что ракета-носитель отклонилась от прогнозируемой траектории и могла представлять опасность для тех, кто находится на земле.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.