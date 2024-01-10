СМИ: не менее 12 палестинцев пострадали при израильской операции в Наблусе

По информации WAFA, силы Армии обороны Израиля вошли туда утром и взяли штурмом территорию Старого города, заблокировав все въезды и выезды из него

КАИР, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 палестинцев пострадали в результате операции израильских военных в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как передает информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков, девять из них получили ранения боевыми пулями.

По информации WAFA, силы Армии обороны Израиля вошли в Наблус ранним утром и взяли штурмом территорию Старого города, заблокировав все въезды и выезды из него. Военные разместили на крышах домов снайперов, началось проведение операции по задержанию подозреваемых, по версии израильской стороны, в причастности к террористической деятельности. Агентство передает, что в нескольких районах происходят столкновения, слышны звуки взрывов.

По последним данным палестинского радикального движения ХАМАС, в результате израильских операций на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года погиб 321 палестинец.