10 января, 08:59
Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее 12 палестинцев пострадали при израильской операции в Наблусе

По информации WAFA, силы Армии обороны Израиля вошли туда утром и взяли штурмом территорию Старого города, заблокировав все въезды и выезды из него

КАИР, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 палестинцев пострадали в результате операции израильских военных в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Как передает информационное агентство WAFA со ссылкой на медиков, девять из них получили ранения боевыми пулями.

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По информации WAFA, силы Армии обороны Израиля вошли в Наблус ранним утром и взяли штурмом территорию Старого города, заблокировав все въезды и выезды из него. Военные разместили на крышах домов снайперов, началось проведение операции по задержанию подозреваемых, по версии израильской стороны, в причастности к террористической деятельности. Агентство передает, что в нескольких районах происходят столкновения, слышны звуки взрывов.

По последним данным палестинского радикального движения ХАМАС, в результате израильских операций на Западном берегу реки Иордан с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября 2023 года погиб 321 палестинец. 

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