В Британии заявили, что эсминец страны помог отразить масштабную атаку БПЛА в Красном море

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс отметил, что примутся меры, необходимые для защиты жизней ни в чем неповинных людей и мировой экономики

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Британский эсминец HMS Diamond, находящийся в Красном море, помог отразить масштабную атаку беспилотников, запущенных йеменскими мятежниками-хуситами. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс.

"Минувшей ночью HMS Diamond вместе с американскими военными кораблями успешно отразил самую масштабную атаку из осуществленных к настоящему моменту в Красном море поддерживаемыми Ираном хуситами. Применив корабельные орудия и ракеты Sea Viper, Diamond уничтожил несколько ударных беспилотников, которые направлялись в сторону самого корабля и находившихся в этом районе торговых судов, при этом ни сам корабль, ни его экипаж не пострадали", - написал Шэппс в X (ранее Twitter). По словам источников телеканала Sky News, в общей сложности было сбито семь хуситских беспилотников.

"Соединенное Королевство и его союзники ранее предельно ясно заявили, что эти противозаконные атаки совершенно неприемлемы, и если они будут продолжаться, хуситы столкнутся с последствиями своих действий. Мы примем меры, необходимые для защиты жизней ни в чем неповинных людей и мировой экономики", - добавил Шэппс.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщило, что 9 января хуситы попытались осуществить сложную атаку с использованием "БПЛА, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена в направлении международных морских путей в южной части Красного моря, по которым проходили десятки торговых судов". Сообщалось, что в отражении атаки участвовали американские корабли, британский авианосец USS Dwight D Eisenhower, истребители F-18, а также корабль ВМС Великобритании. По данным СЕНТКОМ, были сбиты "18 БПЛА, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельная баллистическая ракета".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября 2023 года ряд кораблей и коммерческих судов в Красном море подвергся атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США приступили к проведению операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, действия движения "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.