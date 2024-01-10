Вучич в ходе посещения Русского дома в Белграде заявил о братстве двух народов

Президент Сербии заявил, что ценит "Достоевского больше всех среди всех писателей в мире"

БЕЛГРАД, 10 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе своего визита в Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде заявил о том, что Белград и Москву связывает не только традиционная дружба, но и братство.

"Сербию и Россию связывают традиционная дружба и братство. В тяжелых условиях нам удалось сохранить лицо", - отметил Вучич.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и директор Русского дома Евгений Баранов продемонстрировали главе государства библиотеку, расположенную в стенах РЦНК, вручив читательский билет. Вучич также оставил послание в Книге почетных гостей, которая ведется с 1933 года и хранит записи короля Александра, Федора Шаляпина, патриарха Варнавы. Президент в своем сообщении выразил уверенность в том, что отношения двух стран будут продолжать развиваться. "Желаю вам удачи и успехов", - заключил президент на русском языке. Глава РЦНК Баранов также подарил президенту картину Анатолия Ивакина, на которой изображен Русский дом в Белграде. В ответ Вучич отметил, что намерен разместить ее в президентском дворце. "Когда в следующий раз будете у меня, увидите ее в президентском дворце", - подчеркнул он.

"Российская культура, а именно литература, изобразительное искусство, скульптура и многие другие области культуры, находятся на лидерской позиции в мировом рейтинге, - подчеркнул президент Сербии. - Ценю Достоевского больше всех среди всех писателей в мире".

"Президент Вучич в сопровождении посла Александра Боцан-Харченко и директора Русского дома Евгения Баранова осмотрел старейшие книги, хранящиеся в библиотеке Русского дома. Он побывал в выставочном зале и рассказал о том, как ходил туда ребенком. Глава государства также вспомнил, как в возрасте 4-5 лет смотрел с отцом мультипликационный фильм "Конек-Горбунок", - сообщили ТАСС в пресс-службе РЦНК.

В завершении своего визита Вучич на русском языке поблагодарил за теплый прием и сделал совместную фотографию с сотрудниками Русского дома. Ранее сербский лидер подчеркивал, что Сербия будет выстраивать самостоятельную политику, продолжать путь в ЕС и хранить традиционно дружеские отношения с Россией и Китаем, несмотря на недовольство других.