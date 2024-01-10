СМИ: Аббас заявил Блинкену о неприемлемости вытеснения палестинцев с их земель

По информации WAFA, президент Палестины подчеркнул, что страна не допустит насильственного перемещения граждан как из Газы, так и с Западного берега реки Иордан

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас в ходе переговоров в Рамалле с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил полное неприятие политики насильственного перемещения палестинцев с их земель, как из сектора Газа, так и с Западного берега реки Иордан. Об этом сообщило агентство WAFA.

Как указывает агентство, президент Палестины предупредил об опасности мер израильских властей, "направленных на вытеснение палестинского народа с его земель". В этой связи Аббас подчеркнул "полное неприятие насильственного перемещения любого палестинского гражданина из Газы или с Западного берега Иордана". Он указал, что палестинские власти "не допустят подобного развития событий".