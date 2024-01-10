Украина установила свыше 500 тыс. мин на границе с Белоруссией

Государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович отметил, что украинские пограничники допускают заходы на приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин насчитывается вдоль границы Украины и Белоруссии. Об этом рассказал государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.

"На сегодня мы насчитываем свыше 500 тыс. противопехотных и противотанковых мин, которые установлены на украинско-белорусской границе, разрушены практически все мосты, закрыты пункты пропуска", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Вольфовича, "сами украинские пограничники часто несут службу в пьяном виде, направляют оружие в сторону" Белоруссии, допускают заходы на приграничную территорию и нарушение воздушного пространства квадрокоптерами.

"Мы были и остаемся братскими народами, но Украина стала разменной монетой у коллективного Запада. Еще до начала СВО политическое руководство присоединилось к санкциям, которые Запад ввел против Беларуси, закрыло воздушное пространство и запретило полеты нашей гражданской авиации через территорию Украины, нарушая все нормы международного права", - подчеркнул он.

Вольфович сегодня посетил Мозырский пограничный отряд, где завершилось формирование маневренной группы. Государственный секретарь напомнил, что задача возрождения подразделений быстрого реагирования в пограничных группах и отрядах была поставлена президентом республики Александром Лукашенко в 2018 году. "И это поручение главы государства выполняется в соответствии с планом строительства и развития органов пограничной службы. В ближайшее время президенту будет доложено о решении по охране государственной границы в 2024 году", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

Мозырский погранотряд включает девять линейных погранзастав, четыре отделения пограничного контроля и маневренную группу. Создавался на базе комендатуры "Прудок", выведенной из штата Гомельской пограничной группы. Границы погранотряда проходят по территории Лельчицкого, Наровлянкого, Ельского районов Гомельской области, которая граничит с Украиной.