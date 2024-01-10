Глава кабмина Тайваня призвал расследовать публикацию интимного видео с парламентарием

По утверждению депутата Законодательного юаня острова от правящей партии Ло Чжичжэна, появление видео может быть связано с попыткой властей КНР повлиять на итоги предстоящих выборов на Тайване

ГОНКОНГ, 10 января. /ТАСС/. Глава кабмина Тайваня Чэнь Цзяньжэнь призвал провести расследование в связи с публикацией предполагаемого дипфейк-видео интимного характера с участием депутата Законодательного юаня острова от правящей партии Ло Чжичжэна. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

После появления в социальных сетях видео с изображением полового акта депутат Законодательного юаня от Демократической прогрессивной партии Ло Чжичжэн заявил, что стал жертвой дипфейка - реалистичной подмены изображения, которая была сгенерирована при помощи нейросетей. По утверждению политика, инцидент может быть связан с попыткой властей КНР повлиять на итоги предстоящих на этой неделе выборов на Тайване, в ходе которых он планирует вновь переизбраться в законодательный орган.

После того, как политик обратился в правоохранительные органы для проведения расследования, представители оппозиционной партии Гоминьдан призвали опубликовать предварительные итоги проверки видеоматериалов. В то же время бюро расследований Тайваня в понедельник отказалось обнародовать материалы до завершения расследования.

Глава правительства Тайваня отметил, что он надеется на скорейшее окончание проверки по этому инциденту и отметил, что кабинет правительства уважает независимость судебной власти.

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации острова занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.