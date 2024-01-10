Финляндия может продлить закрытие КПП на границе с РФ бессрочно

Как пишет газета Ilta-Sanomat, есть вероятность, что решение примут на ограниченный период времени

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии рассматривает различные варианты работы пропускных пунктов на границе с Россией от продления их закрытия на ограниченный срок до решения закрыть их "до дальнейшего уведомления". Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat.

Никакого решения по состоянию на 15:30 мск среды не принято, сообщают финские СМИ.

Правительство запланировало продление закрытия восточной границы до дальнейшего уведомления, но вполне вероятно, что решение будет принято на ограниченный период времени, например на один месяц, сообщает Ilta-Sanomat.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности".