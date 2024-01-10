В Британии заявили, что направят в Индийский океан группу быстрого реагирования ВМС

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс сообщил, что в 2025 году страна отправит ударную авианосную группу для совместных учений с ВМС Индии

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Великобритания направит в 2024 году в Индийский океан группу быстрого реагирования военно-морских сил, а в 2025 году ударную авианосную группу для совместных учений с ВМС Индии. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Развертывание передовых военно-морских сил Великобритании - решающий шаг в укреплении связей Лондона и Нью-Дели в сфере безопасности", - говорится в заявлении британского Минобороны. В ближайшие годы Великобритания и Индия проведут ряд учений для укрепления обороноспособности с целью защиты торговых путей и обеспечения безопасности на море.

В условиях роста напряженности в мире "необходимо укреплять стратегические отношения с ключевыми партнерами, такими как Индия", добавил министр.

Как сообщалось ранее, ВМС Индии решили разместить три индийских ракетных эсминца в Аравийском море из-за атак на коммерческие суда в регионе. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что его страна "крайне заинтересована" в поддерживании свободы судоходства и внимательно следит за ситуацией в Красном море, где на фоне обострения палестино-израильского конфликта активизировались атаки мятежников-хуситов на торговые суда. По его словам, Нью-Дели поддерживает международные контакты по возможному участию в инициированной США миссии по защите кораблей от атак в Красном море.