В кабмине ФРГ заявили, что пока не видят готовности Украины к переговорам с РФ

Украина сама должна решать этот вопрос, отметил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Украина сама должна решать, когда начинать переговоры с Россией. ФРГ со своей стороны пока готовности к этому не видит. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство полагает, что Украине решать, когда начинать переговоры", - сказал он. "По нашим разговорам с украинской стороной мы такую готовность в настоящий момент распознать не можем. Если она появится, мы ее прокомментируем", - добавил представитель кабмина.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако результатов они не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных военных вооружений, включая ядерное. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены, по словам президента РФ Владимира Путина, Киев отказался от договоренностей. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.