СМИ: военнослужащие США подверглись обстрелу в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии

Информация о последствиях нападения не приводится

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Соединенных Штатов подверглись ракетному обстрелу на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, инцидент произошел в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, где расположена американская военная база.

Информация о последствиях нападения не приводится.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в их телеграм-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "Вашингтон продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из главных их задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны. В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как незаконную оккупацию.