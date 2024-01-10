Заседание Рады досрочно закрыли из-за блокировки президиума сторонниками отставки Безуглой

По информации депутата Алексея Гончаренко, народные избранники перед этим несколько раз пытались вынести на голосование вопрос об отставке политика Марьяны Безуглой с поста замглавы комитета по обороне

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл первое в этом году заседание парламента после того, как группа депутатов блокировала президиум. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По его информации, народные избранники перед этим несколько раз пытались вынести на голосование вопрос об отставке депутата Марьяны Безуглой с поста замглавы комитета по обороне, а получив отказ, заблокировали президиум. Как сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в итоге заседание было прервано через полчаса после открытия, хотя по плану должно было длиться более двух часов. "Закончилось досрочно, потому что Стефанчук просто отказался выполнять норму регламента закона, а регламент Верховной рады имеет статус закона, - написал Гончаренко в Telegram-канале. - Когда потребовали выполнить регламент, он просто закрыл заседание и убежал".

5 января комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за снятие Безуглой с должности замглавы комитета. Кроме того, как заявила депутат Ирина Геращенко, Безуглую также намерены отозвать с поста главы подкомитета по вопросам разведки.

Безуглая начала приобретать скандальную известность 13 декабря 2023 года, когда заявила о разработке законопроекта о новых правилах мобилизации. Пока законопроект не был внесен в парламент, она писала в своих социальных сетях о разных положениях документа. Под ее публикациями пользователи оставляли много негативных комментариев, а СМИ отмечали, что затрагиваемые депутатом вопросы, в том числе о мобилизации женщин, демонстрируют степень критичности ситуации с личным составом в рядах Вооруженных сил Украины. Депутат также интересовалась у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы лишать гражданства призывников, покинувших Украину, и готовы ли сами отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации.

25 декабря 2023 года в Верховную раду поступил законопроект о новых правилах мобилизации, который предлагает разрешить украинским властям мобилизовать даже инвалидов III группы, рассылать повестки в электронном виде и ограничивать права уклонистов. Его рассмотрение в первом чтении намечено на 11 января.