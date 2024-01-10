Парламент Италии одобрил резолюцию о продлении военной помощи Киеву

За высказались 195 депутатов, против проголосовали 50, уточняет агентство ANSA

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента одобрила резолюцию, предложенную правящим большинством, о продлении оказания помощи Украине, включая военную. За высказались 195 депутатов, против проголосовали 50 и 55 воздержались, сообщает агентство ANSA.

В тексте резолюции указано, что члены Палаты депутатов просят правительство продолжать поддерживать в соответствии с уже имеющимися обязательствами и в большем объеме, если это будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также других международных форумов, членом которых является Италия, органы государственной власти Украины, в том числе через передачу военной техники, материалов и оборудования.

Схожие тексты о продолжении оказания помощи Киеву представили крупная оппозиционная Демократическая партия, а также находящиеся в оппозиции "+ Европа" и "Действие" - "Живая Италия". Их резолюции также одобрили. Депутаты отклонили резолюцию оппозиционного "Движения "5 звезд", которое выступает против продолжения направления оружия на Украину. В частности, в тексте резолюции "пятизвездных" указывалось на необходимость более эффективных дипломатических усилий для урегулирования конфликта, а также прекращения военных действий. Кроме того, в "Движении" отмечают, что затянувшийся конфликт негативным образом отражается на итальянском населении, которое нуждается в поддержке. Его представитель Андреа Куартини в ходе дискуссии заявил, что "Европа влезла в опосредованную войну, которая нужна США". Другой депутат "Движения" Арнальдо Ломути указал, что в интересах и украинцев, и европейцев немедленное прекращение огня и переговорный процесс.

Перед голосованием позицию правительства относительно необходимости продолжения помощи Украине изложил министр обороны Гуидо Крозетто. Он уточнил, что в новом, восьмом про счету, только что сформированном пакете военной помощи Киеву содержатся материалы исключительно оборонительного назначения. Он также выразил надежду, что следующий пакет сможет содержать только гуманитарную помощь и ресурсы на восстановление Украины. Ранее правительство приняло решение о продлении оказания Киеву помощи, в том числе военного назначения, до конца года.