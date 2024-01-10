СМИ: Бельгия выдвинула еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

В случае избрания на эту должность Дидье Рейндерс должен будет оставить Еврокомиссию за пять месяцев до завершения полномочий ее нынешнего состава, сообщила Soir

БРЮССЕЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Бельгия выдвинула еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса, который также отвечает за заморозку российских суверенных активов и готовит в перспективе их конфискацию, на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ). Об этом сообщила бельгийская газета Soir со ссылкой на источники в правительстве. Выборы генсека СЕ пройдут в июне.

"Правительство Бельгии официально выдвинуло в среду кандидатуру Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря этой европейской организации со штаб-квартирой в Страсбурге", - отмечает издание.

Это будет уже вторая попытка еврокомиссара получить пост генсека СЕ - первый раз он выдвигался в 2019 году, но безуспешно.

В случае избрания на эту должность Рейндерс должен будет оставить Еврокомиссию за пять месяцев до завершения полномочий ее нынешнего состава.