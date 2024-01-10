Эрдоган заявил об удивлении Израиля работой турецкой разведки

Национальная разведывательная организация сумела выявить израильскую шпионскую сеть в республике, рассказал президент Турции

АНКАРА, 10 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что Израиль был удивлен работой турецкой Национальной разведывательной организации (MİT), которая сумела выявить израильскую шпионскую сеть в республике.

"Наша организация, раскрывшая шпионскую сеть в нашей стране, дала очень четкий ответ тем, кто нам угрожал. Это серьезно удивило Израиль. Это только первый шаг", - заявил турецкий президент.

В начале года в результате турецкой контрразведки были задержаны 34 человека по подозрению в работе на израильскую разведку "Моссад" в Турции. Газета Hürriyet отмечает, что Израиль развязал шпионскую войну против Турции, но должен помнить о ее последствиях. В Анкаре в ответ на недавние заявления руководства израильской разведки о планах похищения на турецкой территории представителей радикального палестинского движения ХАМАС предупреждали о недопустимости реализации подобных планов.

Турецкие спецслужбы ранее проводили успешные операции против "Моссад", пишет Hürriyet, напоминая, что в 2021 году были арестованы семь агентов израильской разведки, которые готовили покушения на палестинских активистов. В мае 2023 года в Стамбуле была раскрыта агентурная сеть "Моссад", тогда были задержаны 11 человек. Еще одна успешная операция турецких спецслужб против "Моссад" касалась спасения хакера из Палестины, который взломал систему ПВО Израиля "Железный купол". Она была проведена в 2021 году.