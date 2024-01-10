Блинкен и Аббас обсудили меры по минимизации потерь среди мирного населения Газы

Также госсекретарь США подтвердил, что Соединенные штаты выступают за сосуществование Израиля и Палестины "в мире и безопасности"

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили на встрече в Рамалле усилия, которые помогут свести к минимуму потери среди мирного населения в секторе Газа. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен обсудил усилия по минимизации ущерба гражданскому населению в Газе, ускорению [доставки] и увеличению объемов гуманитарной помощи палестинскому мирному населению на всей территории Газы", - отметил дипломат.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства также "отметил возросшую нестабильность на Западном берегу [реки Иордан] и обсудил усилия США по борьбе с насилием". Во время встречи Блинкен "подчеркнул позицию Соединенных Штатов, согласно которой все палестинские налоговые поступления, собираемые Израилем, должны стабильно перечисляться палестинской автономии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями".

Кроме того, продолжил Миллер, госсекретарь провел с президентом "продуктивную беседу об административных реформах, которые, если будут проведены, принесут пользу палестинскому народу". Блинкен подтвердил, что США выступают за сосуществование Израиля и Палестины "в мире и безопасности".

Ранее агентство France-Presse передавало, что Блинкен 10 января посетит с необъявленным визитом Бахрейн. Госсекретарь США совершает турне по странам Ближнего Востока и сопредельным государствам с 4 по 11 января. Он уже посетил Грецию, Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.