Politico: чиновники США стали чаще анонимно публиковать письма против поддержки Израиля

При этом некоторые из бывших и действующих сотрудников Белого дома также полагают, что такие попытки повлиять на действующую администрация являются неэффективными

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Белого дома и Госдепартамента стали чаще, чем в прошлые годы, публиковать анонимные письма в знак протеста против безоговорочной поддержки США Израиля, а также других шагов Вашингтона. Об этом сообщила американская газета Politico.

Как отмечается в материале, "после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября постоянная поддержка президентом Джо Байденом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху повлекла за собой серию анонимных писем сотрудников Белого дома, Госдепартамента или избирательного штаба Байдена". "В предыдущие годы сотрудники Белого дома чрезвычайно редко пытались повлиять на собственное руководство, предавая огласке внутренние разногласия относительно принципиальных для администрации вопросов, по крайней мере, если предварительно не увольнялись", - подчеркивается в публикации.

"Сейчас в Белом доме есть ощущение, что культура изменилась безвозвратно. Больше всего недовольства у помощников обычно вызывает чрезмерное внимание прессы к анонимным письмам с критикой в сравнении с публичной поддержкой курса президента", - уточняется в статье. Издание констатирует, что при администрации экс-президента Дональда Трампа также регулярно имели место "несанкционированные утечки" со стороны должностных лиц.

В материале приводятся слова бывших сотрудников Белого дома. Они отметили, что публикация анонимных писем протеста чиновниками в предыдущих вашингтонских администрациях "была бы немыслимой". Некоторые из бывших и действующих сотрудников Белого дома также полагают, что такие попытки повлиять на действующую администрация являются неэффективными.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.