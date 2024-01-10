Палестинский Красный Полумесяц сообщил о гибели сотрудников при обстреле в Газе

Погибли четверо медиков

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Машина скорой помощи, принадлежащая Палестинскому обществу Красного Полумесяца, попала под обстрел израильских ВС у въезда в город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице общества в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно тексту, в результате погибли четверо находившихся в машине медиков.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.