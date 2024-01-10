Армия Израиля зафиксировала обстрел со стороны Ливана

ЦАХАЛ открыл ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел приграничных районов со стороны Ливана и открыли ответный огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад три снаряда, запущенные из Ливана в направлении Араб-эль-Арамше на севере Израиля, упали на открытой местности. Армия обороны Израиля наносит удары по источнику огня в Ливане", - говорится в сообщении.

"Кроме того, за последние несколько часов истребители ВВС Израиля нанесли удары по оперативному командному центру и пусковой установке, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и атаки в отношении Израиля нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении. "Армия обороны Израиля продолжит защищать свои границы от любой угрозы", - отметили военные.

В августе 2006 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1701 о прекращении боевых действий в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболлах". Этой же резолюцией он расширил полномочия и состав Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), которые были учреждены еще в 1978 году. Документ предусматривал увеличение численности миротворцев в стране с 2,5 тыс. до 15 тыс. Одной из ключевых задач UNIFIL является создание между так называемой голубой линией и рекой Литани зоны, свободной от незаконных вооруженных формирований. По мнению израильских властей, эта резолюция не выполняется в полной мере, присутствие вооруженных формирований южнее реки Литани сохраняется, что, по оценке Израиля, чревато дальнейшей эскалацией напряженности в регионе.