Участники саммита в Акабе считают перемирие главной гарантией спасения жителей Газы

В мероприятии приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II

КАИР, 10 января. /ТАСС/. Прекращение огня в секторе Газа является основной гарантией спасения жителей анклава и снижения напряженности в ближневосточном регионе. Уверенность в этом выразили участники трехстороннего саммита с участием Египта, Палестины и Иордании, проходившего в иорданском городе Акаба.

"Международное сообщество должно добиться прекращения огня, поскольку именно перемирие является главной гарантией спасения населения сектора Газа и снижения градуса напряженности во всем регионе", - приводит текст итоговой декларации представитель президента Египта Ахмед Фахми. В документе подчеркивается, что мировое сообщество обязано также выполнить свои "обязательства по воплощению в жизнь всех соответствующих постановлений ООН".

Лидеры Египта и Иордании в ходе саммита объявили о своей полной поддержке Палестинской национальной администрации (ПНА) под руководством Махмуда Аббаса и ее деятельности, направленной на защиту палестинского населения от посягательств на его законные права. При этом, как подчеркнули ближневосточные лидеры, "попытки отделения сектора Газа от остальных палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан являются недопустимыми", а единственным гарантом стабильности в регионе является создание независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

Стороны также заявили о своем неприятии "любых форм принудительного выселения палестинцев" с их территории и "попыток вновь оккупировать отдельные районы Газы". Участники трехстороннего саммита подчеркнули, что жители анклава, которые были вынуждены покинуть свои дома, должны иметь возможность вернуться в них.

В саммите в Акабе приняли участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.