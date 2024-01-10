СМИ: в Праге суд отложил апелляцию об аренде участков, находившихся в пользовании РФ

Россия перевела их в 2017 года на компанию Simply service Rent, зарегистрированную на Кипре

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Пражский городской суд отложил рассмотрение апелляции МИД Чехии на решение суда района Прага-5, отклонившего более полугода назад его иск о взыскании арендной платы за восемь лет за земельные участки, находившиеся в пользовании РФ. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Речь идет о земельных участках в пражском квартале Стодулки. Россия, в чьей пользовании они находились, перевела их в 2017 года на компанию Simply service Rent, зарегистрированную на Кипре. Суд, согласно порталу, не проинформировал о дате, на которое перенесено рассмотрение апелляции МИД.

На земельных участках в квартале Стодулки, находящихся в собственности "Дипломатического сервиса", являющегося структурным подразделением МИД Чехии, Советский Союз в рамках соглашения с властями бывшей Чехословакии от 1980 года построил комплекс административных и жилых зданий, который после распада СССР перешел к РФ. Нынешний владелец комплекса, которым является Simply service Rent, несколько лет назад начал платить аренду чешскому государству, но ее размер не устраивает министерство.

"Дипломатический сервис" требует от Simply service Rent доплатить за аренду земельных участков примерно 16 млн крон (около $740 тыс.) за период с 2015 года. Компания, согласно истцу, продолжает сдавать весь комплекс построенных на них знаний в аренду и получать за это значительную прибыль, что ведет к ее необоснованному обогащению.

Правительство Чехии в середине мая 2023 года отменило, как напомнил портал, принятые кабмином Чехословакии в период в 70-е и 80-е годы ХХ века постановления о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике для использования в дипломатических целях. Россия, согласно чешским властям, пользуется ими в иных целях, и поэтому нет оснований для их бесплатного предоставления.