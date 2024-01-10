Экс-премьер Италии уличил правительство в следовании линии США по Украине

Джузеппе Конте выступил за урегулирование конфликта переговорным путем

РИМ, 10 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не видит перспектив в продолжении снабжения Украины оружием и выступил за урегулирование конфликта переговорным путем.

Он подчеркнул, что его оппозиционное "Движение "5 звезд" проголосовало в парламенте против резолюции о продлении военной помощи Киеву. "Еще недавно премьер-министр Джорджа Мелони ставила на победу над Россией. Мы на это никогда не рассчитывали, поскольку считаем, что военная эскалация не ведет к решению. Единственный выход - вести переговоры, и на этом мы должны концентрировать наши силы. Наше же правительство следует указаниям из Вашингтона, пассивно подчиняясь военной логике, которая несет только смерти и разрушения", - сказал он журналистам. Запись заявлений он разместил на своей странице в Х (ранее Twitter).

Он также сообщил, что в парламенте отклонили предложение его партии облагать налогом сверхприбыли предприятия военно-промышленного комплекса в пользу нуждающихся семей и компаний.

Нижняя палата итальянского парламента одобрила ранее предложенную правящим большинством резолюцию о продлении оказания помощи Украине, включая военную. За высказались 195 депутатов, проголосовали против 50 и 55 воздержались. Одновременно была отклонена резолюция "Движения", в которой подчеркивалась необходимость более эффективных дипломатических действий для урегулирования конфликта, а также прекращения военных действий.