10 января, 17:23
Выборы президента России - 2024

В Болгарии не возражают против проведения выборов в представительствах РФ в стране

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Участок для голосования организуют на территории российского посольства в Болгарии, сообщила посол РФ Элеонора Митрофанова

СОФИЯ, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Участок для голосования на выборах президента РФ будет организован на территории российского посольства в Болгарии. Это согласовано с соответствующими болгарскими инстанциями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила посол России Элеонора Митрофанова.

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"Участок для голосования на выборах президента России на территории страны будет организован на территории нашего посольства, это на данный момент с соответствующими инстанциями согласовано", - сказала Митрофанова.

10 января в МИД РФ заявили, что подготовка к предстоящим выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В МИД отметили, что в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, а во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок дипломатов, в связи с чем "сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства". Как указал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, "на ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. 

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