В Болгарии не возражают против проведения выборов в представительствах РФ в стране

Участок для голосования организуют на территории российского посольства в Болгарии, сообщила посол РФ Элеонора Митрофанова

СОФИЯ, 10 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Участок для голосования на выборах президента РФ будет организован на территории российского посольства в Болгарии. Это согласовано с соответствующими болгарскими инстанциями. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила посол России Элеонора Митрофанова.

"Участок для голосования на выборах президента России на территории страны будет организован на территории нашего посольства, это на данный момент с соответствующими инстанциями согласовано", - сказала Митрофанова.

10 января в МИД РФ заявили, что подготовка к предстоящим выборам президента РФ за рубежом уже сталкивается с существенными препятствиями. В МИД отметили, что в недружественных странах по требованию их властей закрыты 26 российских загранучреждений, а во многих посольствах численность сотрудников сократилась до минимума ввиду массовых высылок дипломатов, в связи с чем "сокращаются возможности внешнеполитического ведомства обеспечить всем россиянам за рубежом право свободно и безопасно избрать главу государства". Как указал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, "на ноты российских загранучреждений в странах Европы и Америки с требованиями обеспечить безопасность в день выборов получены только единичные положительные ответы".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.