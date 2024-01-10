Блинкен: США и региональные союзники не хотят эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США совершает турне по странам Ближнего Востока и сопредельным государствам с 4 по 11 января

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США и их региональные партнеры не хотят допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC, стенограмму которого распространил Госдепартамент.

"Мы полны решимости не допускать расширения войны, не видеть открытия новых фронтов, эскалации. И это было то, что я слышал от каждой страны, которую я посетил в ходе этой поездки. Мы были в Турции, мы были в Греции, мы были в Иордании, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, прежде чем приехать в Израиль, у всех, включая Израиль, есть общий интерес - не допустить эскалации", - сказал он.

Блинкен отметил, что Вашингтон хочет, чтобы "этот конфликт закончился как можно скорее". "Мы наблюдаем постепенное свертывание операции на севере [анклава]. Это важно. Мы стали свидетелями вывода значительного количества израильских сил, которые находились в Газе, особенно, опять же, на севере, где они многого добились", - добавил дипломат.

Госсекретарь США совершает турне по странам Ближнего Востока и сопредельным государствам с 4 по 11 января. Он уже посетил Грецию, Израиль, Иорданию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.