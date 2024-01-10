В Праге здание телевидения испачкали краской из-за освещения конфликта на Ближнем Востоке

Полиция ведет поиск злоумышленников

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Вандалы испачкали в Праге красной краской здание Чешского телевидения и тротуар перед ним, оставив надпись с критикой освещения этим СМИ конфликта на Ближнем Востоке. Со ссылкой на генерального директора Чешского телевидения Яна Соучека об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

"Чешское телевидение утром стало объектом нападения вандалов. Часть нашей территории, вход с южной стороны, фасад и логотип Чешского телевидения были замазаны красной краской, а на тротуаре была распылена надпись, критикующая подход Чешского телевидения к освещению конфликта между движением ХАМАС и Израилем", - сказал Соучек.

Полиция ведет поиск злоумышленников. Они будут привлечены к уголовной ответственности по статье "порча чужого имущества". Расследованием дела занимаются полицейские эксперты в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Руководство Чешского телевидения запросило у сторонних экспертов провести анализ освещения его редакциями конфликта на Ближнем Востоке.