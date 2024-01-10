Греция ожидает быстрого одобрения заявки на истребители F-35

Как сообщил премьер-министр республики Кириакос Мицотакис, Конгресс США уже дал согласие на продажу самолетов Афинам

АФИНЫ, 10 января. /ТАСС/. Греция ожидает быстрого одобрения своей заявки на приобретение американских истребителей F-35. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ERT-1.

"Правительство Греции подало документально подтвержденную заявку на приобретение самолетов F-35. Я полагаю, что эта просьба созрела и, на мой взгляд, относительно скоро будет одобрена американскими властями, то есть Госдепартаментом США, согласие Конгресса уже получено, так что мы можем приступить к крупной закупке, которая еще больше укрепит вооруженные силы и особенно ВВС страны", - сказал Мицотакис.

Отвечая на вопрос о намерении Анкары приобрести новые американские истребители F-16, премьер сказал, что Греция не может тормозить или влиять на продажу оборонной продукции США в другую страну. "То, о чем мы много раз говорили, самоочевидно: в альянсе оборонная техника, в данном случае самолеты, не может использоваться, например, для пролетов над греческими островами", - подчеркнул Мицотакис.

В июне 2022 года Греция отправила запрос на продажу ей 20 истребителей пятого поколения F-35 с опционом еще на 20 таких самолетов. Правительство Греции затем выразило намерение ускорить процедуры по приобретению новейших самолетов. Тогдашний министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос в феврале 2023 года заявил, что Греция начнет получать истребители пятого поколения F-35 с 2028 года. По его словам, первый шаг, который необходимо сделать, - "это получить ответ на запрос, который Греция сделала для этой покупки, от компетентной службы американской администрации".

Газета Kathimerini полагает, что ответ от США ожидается в первые месяцы 2024 года. По ее сведениям, по финансовым причинам речь уже идет о заказе на первом этапе 12 F-35 вместо 20. Если письмо о принятии действительно поступит в Афины в первые месяцы 2024 года, то обсуждения могут продлиться несколько месяцев, поскольку в Министерстве национальной обороны Греции полагают, что F-35 могут быть включены в режим финансирования FMF (Foreign Military Financing, иностранное военное финансирование), что окажет помощь Греции, которая пытается определить приоритеты оборонных расходов на следующие пять лет, пишет издание.