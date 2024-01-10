"Исламское сопротивление Ирака" заявило об атаке на базу США в аэропорту Эрбиля

Нападение является реакцией на массовые убийства, совершаемые Израилем против палестинского народа в Газе, сообщили в шиитском движении

БЕЙРУТ, 10 января. /ТАСС/. Шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило о совершении атаки на военную базу Соединенных Штатов, расположенную на территории международного аэропорта города Эрбиль (административный центр Иракского Курдистана - автономного региона на севере Ирака). Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале движения.

Как отмечается в тексте, нападение, совершенное при помощи беспилотника, является реакцией на "массовые убийства, совершаемые [Израилем] против палестинского народа в Газе", и частью усилий по "противодействию американским оккупационным силам в Ираке и регионе".

Информация о последствиях атаки не приводится.

В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на источники, информировало о том, что в небе над аэропортом Эрбиля системами ПВО был сбит начиненный взрывчаткой беспилотник. Источники агентства не располагают данными о разрушениях или пострадавших в результате инцидента.

Ранее шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили США, что увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку "американский противник продолжает оказывать военную помощь израильской армии, убивающей мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане".