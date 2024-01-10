Армия Израиля заявила, что погибшие в Газе репортеры Al Jazeera были террористами

Перед ударом два представителя катарского телеканала управляли беспилотниками, создавая непосредственную угрозу войскам ЦАХАЛ, подчеркнули в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Израильская армия располагает данными о том, что два журналиста катарского телеканала Al Jazeera, недавно погибшие в секторе Газа, были причастны к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно (7 января 2024 года) войска Армии обороны Израиля засекли враждебный беспилотник в районе Рафаха (город на юге сектора Газа - прим. ТАСС), представлявший непосредственную угрозу находившимся поблизости военнослужащим. Летательный аппарат Армии обороны Израиля был отправлен для нанесения удара по операторам беспилотника. Впоследствии палестинские СМИ сообщили о гибели журналистов Хамзы ад-Дахдуха и Мустафы Сурьи во время этого удара", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем разведданные Армии обороны Израиля подтвердили, что оба погибших были членами базирующихся в Газе террористических организаций, активно вовлеченных в атаки против войск Армии обороны Израиля. Перед ударом эти двое управляли беспилотниками, создавая непосредственную угрозу войскам Армии обороны Израиля", - отмечается в заявлении.

По данным израильских военных, Сурья "был членом бригады ХАМАС в городе Газа и служил заместителем командира в батальоне "Аль-Кадисия", а ад-Дахдух участвовал в деятельности радикальной группировки "Исламский джихад".

Ранее газета The Washington Post сообщала, что за три месяца с начала очередного обострения палестино-израильского конфликта погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий на Украине. Издание привело данные управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа, согласно которым с 7 октября 2023 года в зоне боевых действий погибли почти 110 журналистов.

Последними жертвами среди журналистов в палестинском анклаве стали члены съемочной группы Al Jazeera. Один из них - Хамза ад-Дахдух, старший сын руководителя бюро Al Jazeera в Газе Ваэля ад-Дахдуха, уже потерявшего в октябре жену, сына, дочь и внука. Еще одной жертвой стал Мустафа Сурья, также являвшийся сотрудником катарского телеканала.