В Газе призвали исламские страны осудить планы Израиля по перемещению палестинцев

Власти анклава назвали происходящее "геноцидной войной" и также обратились к международному сообществу с просьбой ее остановить

РАБАТ, 10 января. /ТАСС/. Власти сектора Газа призвали арабские и исламские страны осудить планы Израиля по насильственному перемещению палестинцев с территории анклава.

"Мы призываем арабские и исламские страны, свободный мир осудить планы [Израиля] по перемещению [палестинцев]", - говорится в заявлении информационного управления правительства Газы, которое цитирует катарский телеканал Al Jazeera.

"Оккупант [Израиль] использует геноцид, голод и уничтожение имущества в целях вытеснения нашего народа, - отметили власти Газы. - Все планы, которые оккупант вынашивает вместе со своими агентами и союзниками по перемещению нашего народа, не увенчаются успехом".

"Мы призываем международное сообщество и США оказать давление, чтобы остановить геноцидную войну против нашего народа", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.