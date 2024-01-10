Пентагон заявил, что не знает даты выписки министра обороны Остина

Глава ведомства Ллойд Остин поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью американских ВС по закрытым каналам коммуникации, отметили в министерстве обороны США

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министерство обороны США по-прежнему не знает точной даты выписки главы ведомства Ллойда Остина. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

"Министр Остин по-прежнему находится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида, его состояние хорошее", - отмечается в заявлении. Как следует из документа, Остин поддерживает связь со своими подчиненными и следит за деятельностью американских ВС, пользуясь доступом к закрытым каналам коммуникации.

"У нас нет точной даты его выписки, но до тех пор мы продолжим на ежедневной основе публиковать обновления", - подчеркивается в заявлении.

Вечером 1 января Остин был госпитализирован в центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс.

В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.